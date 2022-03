Football - Transferts : Ronaldo pourrait partir au PSG, à Anzhi ou à City

Les trois nouveaux riches du football européen pourraient passer à l'offensive pour s'attacher les services du «mal-aimé Cristiano Ronaldo». Manchester City pourrait débourser 120 millions d'euros

Kaka a tenu à apporter son soutien à Cristiano Ronaldo. (photo: Keystone)

Il y a le feu à Santiago Bernabéu après les états d'âme de son buteur vedette, Cristiano Ronaldo, dimanche. Depuis cet événement, tous les regards du football européens sont tournés vers l'international Portugais.

Plusieurs joueurs se sont exprimés, à commencer par son coéquipier du Real Madrid, Kàkà. «On a besoin de Cristiano, il doit être heureux de jouer ici et il a tout le soutien de l'équipe», a défendu le milieu de terrain merengue.

Un autre Brésilien s'est exprimé sur la situation, Roberto Carlos, ancien latéral du Real Madrid: «Je pense que Cristiano est mal parce que le meilleur joueur d'Europe, c'est Iniesta et pas lui». Il a aussi fait passer un message d'encouragement à CR7: «Continue de jouer comme tu sais le faire, si tu ne veux pas célébrer tes buts, les supporters le feront pour toi».

Andrès Iniesta a participé lundi soir à l'émission «El Larguero» de la chaine Ser en Espagne et a donné son avis sur le coup de blues de la star portugaise: «Il y a des moments où tu es mal mais tu dois mettre du tien pour revenir au mieux. Je suis passé par des moments où les choses ne se passent pas comme tu le souhaites. Je jouais peu, mais je suis resté calme et j'ai d'abord pensé à l'équipe en gardant espoir que des meilleurs moments allaient venir pour moi. On passe tous par des moments comme ça».

La loi du silence

Ronaldo applique la loi du silence depuis son arrivée à Obidos au Portugal, où il a retrouvé ses coéquipiers de la sélection portugaise au vu des matchs de qualification pour la coupe du monde 2014. La presse lui demande des explications mais le mal-aimé du Real Madrid reste muet.

Selon plusieurs rumeurs, l’intéressé serait surtout frustré de ne pas gagner plus. Avec ses 10 millions d’euros par saison, le Lusitanien n’est que dixième au classement des plus gros salaires. Ronaldo ne comprendrait pas pourquoi un joueur comme Ibrahimovic gagnerait plus que lui.

Rares sont les clubs qui pourraient surenchérir pour s’attacher les services du Portugais et le rendre heureux. Le premier est sans doute le PSG, le club français du Sheik Tamin bin Hamad Al Thani semble avoir un portefeuille sans fond et devrait faire une offre dans la journée selon le site espagnol Sport.es. Le club russe Anzhi Makhachkala serait également intéressé à séduire CR7 et rêve déjà d’un duo Eto’o-Ronaldo.

En Angleterre, la presse voit Ronaldo à Manchester City, le club anglais de Khaldoon Al Mubarak pourrait faire une offre de 120 millions d'euros dans la journée.

L'agent de Ronaldo affirme, pour sa part, n'avoir pas reçu d'offre du PSG. L'objectif de ce coup de gueule semble plutôt voué à obtenir une augmentation salariale au sein du club madrilène.