Nouvelle culture : Ronaldo s'est fait aux coutumes saoudiennes

L'intégration parfaite pour CR7? Près de deux mois après sa signature à Al-Nassr, Cristiano Ronaldo s'habitue progressivement à la vie saoudienne. En plus d'enfiler les buts et les passes décisives, la superstar donne de sa personne pour satisfaire son royaume d'accueil, toujours prêt à faire parader le quintuple Ballon d'or.

Dernier exemple en date à l'occasion du «Founding Day», mercredi, une commémoration en Arabie saoudite au cours de laquelle le Portugais a été photographié en habits traditionnels, au même titre que ses coéquipiers. On y voit notamment le footballeur, tout sourire, boire un café ou porter un sabre.

Une manière pour Cristiano Ronaldo de justifier l'investissement colossal de l'Arabie saoudite sur son nom. D'après les chiffres communiqués par l'AFP, la vedette portugaise recevra 200 millions d'euros dans le cadre de son contrat de deux ans et demi avec Al-Nassr, et «200 autres millions» pour être «l'ambassadeur» de la candidature conjointe que l'Arabie saoudite envisage de déposer avec la Grèce et l'Égypte pour organiser la Coupe du monde en 2030.