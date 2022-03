Football : Ronaldo s’arrêtera en 2011

L'attaquant brésilien Ronaldo va prendre sa retraite sportive à la fin de l’année prochaine, a-t-il annoncé lundi dans un communiqué publié sur le site Internet de son club, le Corinthians de Sao Paulo.

«J'ai prolongé (mon contrat, ndlr) de deux ans mais ce seront les derniers de ma carrière. Je suis décidé. Je veux donner le maximum, m'amuser et j'espère terminer sur des victoires importantes comme la (Copa) Libertadores», a déclaré le «Phénomène» à la fin d'un entraînement. Champion du monde avec le Brésil à deux reprises (1994, 2002), Ronaldo Nazario de Lima, 33 ans, est le meilleur buteur de l'histoire des phases finales de Mondial avec 15 réalisations (1998, 2002 et 2006). Le Ballon d'Or 2002 était retourné au Brésil fin 2008, après une grave blessure au genou gauche, contractée lors de son passage à l'AC Milan et qui l'a tenu éloigné des terrains durant 14 mois. Auparavant, il avait évolué au sein des plus grands clubs européens, notamment le FC Barcelone, l'Inter de Milan et le Real Madrid.