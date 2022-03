Campagne de pub : Ronaldo se la joue glamour pour Armani

Profitant de l’engouement international pour la Coupe du Monde 2010, la marque Armani vient de lancer une nouvelle campagne de pub avec le beau Cristiano Ronaldo.

La Coupe du monde est toujours l’occasion pour les marques de faire parler d’elles. Et quoi de mieux en cette période de fête du football que d’utiliser les joueurs pour promouvoir sa marque ? Après Kaka, Schevchenko, Cannavaro ou encore Beckham, c’est Cristiano Ronaldo qui a été choisi par Giorgio Armani pour sa dernière campagne.

Alors que le match entre le Portugal et la Côte d’Ivoire se déroule (à suivre en direct sur lessentiel.lu), le sex-symbol a décidé de faire parler de lui ailleurs que sr le terrain. «Giorgio Armani est une légende et je suis fan de son travail», a expliqué Ronaldo. «Ces photos sont extraordinaires, pleines d’énergie». Cette nouvelle collection de jeans et de sous-vêtements ne sera disponible qu’en juillet. Joli coup marketing !