Qatar 2022: «Ronaldo titulaire contre la Suisse? Non merci»

Des insultes à Santos?

Pour sa dernière Coupe du monde, Ronaldo (38 ans en février prochain) espère toujours non seulement briller sur le terrain mais surtout remporter le plus prestigieux des trophées avec une équipe qui est certainement la meilleure – individuellement – que n’a jamais eue le Portugal. Même si ce second objectif reste possible, imaginer «CR7» jouer le rôle dont il rêve au Qatar semble de plus en plus improbable. Au Portugal, certains ont même la mémoire très sélective et ne manquent d’ailleurs pas de rappeler que la victoire contre la France lors de l’Euro 2016 avait été remportée sans lui, sorti très vite sur blessure.