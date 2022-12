Rumeurs de tensions : Ronaldo vante «l'unité» de la Seleçao

En légende d'une photo de lui et ses coéquipiers célébrant un but, «CR7» a posté: «Un groupe trop uni pour être brisé par des forces extérieures. Une nation trop courageuse pour être intimidée par un adversaire. Une équipe au vrai sens du terme, qui se bat pour son rêve jusqu'à la fin! Croyez-y avec nous! Allez le Portugal!».

«Pas de discussions»

Un peu plus tôt, la FPF avait assuré dans un communiqué «qu'à aucun moment le capitaine de l'équipe nationale, Cristiano Ronaldo, n'(avait) menacé de quitter l'équipe nationale» à l'occasion d'une «conversation avec Fernando Santos, l'entraîneur national». Interrogé sur les mots de son illustre coéquipier en conférence de presse, le milieu Otavio a affirmé qu'ils étaient «tout à fait justes». «Rien qui vienne de l'extérieur ne peut nous séparer. Nous sommes très unis et concentrés sur l'idée de jouer pour le Portugal et gagner», a-t-il ajouté. «Il n'y a pas eu de discussion sur son départ» dans l'équipe, a poursuivi Otavio. «Tout est plutôt normal, il n'y a pas eu de dispute ou ce genre de chose. C'est parfaitement naturel d'être un peu amer quand on ne joue pas mais c'est tout.»