Vie de luxe : Ronaldo verse un joli petit «salaire» à sa chérie

Le footballeur portugais ne peut guère s'occuper de sa progéniture (4 enfants, bientôt 6) et laisse Georgina Rodriguez s'en occuper avec un défraiement confortable.

Cristinao Ronaldo et Georgina Rodriguez ont eu le coup de foudre en 2016 quand le regard de la superstar du foot a croisé celui de la jeune vendeuse chez Gucci. «Je suis passée de la vente d'articles de luxe au fait de les porter sur le tapis rouge», a-t-elle lancé dans le documentaire qui lui était consacré sur netflix. «J'ai des millions de followers et je suis la femme de l'homme le plus suivi au monde».

Père de 4 enfants (bientôt 6 car Georgina attend des jumeaux), il a en effet confié ses enfants à sa chérie et lui verse ainsi quelque 100 000 euros chaque mois, rapporte le journal catalan El Nacional. De quoi chouchouter Cristiano Jr. (11 ans), Eva et Mateo (4 ans) nés de mères porteuses et Alana (4 ans aussi), fruit de son amour avec Georgina. Avec la prochaine arrivée des jumeaux, on imagine que le virement sera un peu plus conséquent.