Ronaldo veut aller au Real Madrid

L’attaquant portugais Cristiano Ronaldo veut toujours venir au Real Madrid, selon le quotidien «AS» d'hier. Le joueur aurait déclaré, via son agent: «Soyez tranquilles, je règle ça la semaine prochaine. J’irai à Manchester et je leur dirai que mon seul désir est de jouer au Real Madrid et que la décision est non négociable».