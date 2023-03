Guerre en Ukraine: L’Ukraine a déployé des roquettes américaines de longue portée, selon Moscou

Le Conseil de sécurité de l’ONU a rejeté lundi une résolution russe réclamant la création d’une «commission d’enquête internationale indépendante» sur les sabotages des gazoducs sous-marins Nord Stream en septembre dernier. La Russie a justifié sa demande en affirmant avoir été écartée des enquêtes lancées par la Suède, l’Allemagne et le Danemark, pays frontaliers du sabotage -- qui ont rejeté cette accusation.

«Nous avons des doutes importants et très fondés quant à l’objectivité et à la transparence des enquêtes nationales conduites par certains États européens», a insisté lundi l’ambassadeur russe à l’ONU Vassili Nebenzia, évoquant en outre des «soupçons» d’actions menées sous le couvert des enquêtes pour «cacher des preuves et nettoyer la scène de crime».