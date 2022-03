Nouvel album : Rosalía nous éblouit avec «Motomami»

La sensation pop espagnole nous en met plein les yeux et les oreilles sur «Motomami», son troisième album.

«Ces trois dernières années, j’ai voulu concentrer mon énergie à donner à cet album un sentiment de risque et d’excitation. Tout sur ce disque a été fait à partir de zéro. Au niveau du concept et des paroles, c’est l’album le plus personnel et confessionnel que j’ai fait jusqu’à présent», explique la chanteuse espagnole.

Puissance et féminité

Sur son troisième album, «Motomami», l’artiste de 29 ans a composé et coproduit les seize morceaux. La native de Catalogne s’est également entourée de plusieurs cadors, comme James Blake, The Neptunes ou The Weeknd. C’était ce dernier que l’on retrouvait en novembre dernier sur le premier single, l’imparable «La Fama». Avant que Rosalía ne dévoile en février «Saoko», second single reggaeton aussi explosif que jouissif, illustré par un clip avec un gang de bikeuses. Sur l’album, ce titre qui sent l’essence laisse la place à «Candy», dernier single en titre sur lequel la chanteuse de «Con Altura» offre une ambiance feutrée.