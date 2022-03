Rosario Dawson, le cocktail explosif

Vous prenez des origines cubaines, irlandaises, africaines et indiennes d'Amérique, vous secouez et vous obtenez l’actrice qui joue aux côtés de Will Smith dans «7 Vies» qui sort aujourd’hui sur les écrans.

A première vue, elle a un prénom de mec et trace sa route sans vergogne: si Rosario Dawson est une actrice de second rôle, plut^t tourné vers le cinéma indépendant, elle assume tous ses choix, y compris celui de se dévoiler dans les pages de Max.

La jeune femme née à New-York aura 30 ans le 9 mai prochain et a déjà fait ses preuves à Hollywood, dans «Men in Black II», «Alexandre» ou encore «Boulevard de la mort». Celle qui a été repéré dans la rue alors qu’elle n’avait que 14 ans a déjà tourné sous la direction de Spike Lee quand elle n’en avait que 19, dans «He got a game». Puis Quentin Tarantino et Oliver Stone.

Aujourd’hui, elle retrouve Will Smith dans «7 Vies» ou l’histoire d’un homme qui tombe amoureux au moment où il souhaite se suicider…

lessentiel.lu