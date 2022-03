Rossi décroche sa 100e victoire

Valentino Rossi, l’icône de la MotoGP, est entré encore un peu plus dans la légende de la moto en obtenant aisément, samedi, à Assen, une centième victoire en Grand Prix (toutes catégories confondues) aux Pays-Bas.

Parti de la pole, il n’a été inquiété que pendant un tour par l’Australien Casey Stoner avant de prendre le commandement de la course et de creuser l’écart sur l'Espagnol Jorge Lorenzo et sur Stoner. Le record de victoires est détenu par Agostini (122).