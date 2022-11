France : Roué de coups par son bourreau, Marwane est mort étranglé

Un homme de 31 ans, suspecté du meurtre avec actes de barbarie d’un jeune de 25 ans disparu depuis fin septembre, a été interpellé lundi près de Rouen où le corps de sa victime a été découvert, a-t-on appris samedi de source proche du dossier. Le suspect a été présenté samedi à la justice ainsi que sa compagne en vue d’une mise en examen pour «actes de torture et de barbarie» et «assassinat», a-t-on appris auprès du parquet d’Evry.

«Un tout petit signal»

La victime, Marwane Souidi, n’avait plus donné de nouvelles à sa famille depuis le 21 septembre dernier, après une soirée passée chez un de ses amis à Arpajon (Essonne). La famille avait déclaré sa disparition dans l’Oise avant que le parquet d’Evry ne soit saisi et ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration.