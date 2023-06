Rouler à vélo oui, mais gare au «stationnement sauvage»

Le stationnement au Luxembourg ne serait pas géré «de manière efficace», selon un rapport commandé par le ministère de la Mobilité et présenté il y a quelques semaines. «Une seule voiture garée dans l'espace public pendant six heures empêche 24 automobilistes de s'y garer pendant un quart d'heure», peut-on lire dans le document. Et si la solution était vraiment de se déplacer à vélo quand c'est possible? «Un moyen de transport individuel beaucoup plus efficace en termes d'espace».