Roulez en cinquième le plus souvent possible

LUXEMBOURG - Marre de payer plein pot quand vous passez à la pompe? Quelques conseils pour rouler plus avec un plein.

Rouler moins vite et à bas régime fait économiser 20 % de son plein. À 1,265 euro le litre de SP95, ça compte. (AFP)

Ah! le bonheur de passer à la pompe et d'y lâcher des dizaines d'euros! Pour éviter de réitérer trop souvent la chose, il faut «d'abord se demander si l'on a vraiment besoin de la voiture», rappelle Marc Pannacci, directeur du centre de formation des conducteurs.

Dans les autres cas, la règle d'or s'appelle... rouler moins vite. Car «la consommation est fonction de la résistance à l'air» et augmente plus vite que la vitesse. Conséquence: rouler deux fois plus vite fait consommer plus de deux fois plus d'essence.

Deuxième règle d'or: rouler au plus bas régime possible. Une voiture moyenne, comme une Golf, consomme 7 litres à 50 km/h en 2e vitesse, mais seulement 3,4 litres en 5e. Les idées préconçues, comme quoi il faut rouler plus de 2 000 tours/mn pour consommer moins, sont fausses. Au contraire, «le plus économique est de rouler à 2 000 ou 2 500 tours au maximum».

Autre point crucial: stopper le moteur dès que l'arrêt est de plus de 20 secondes, par exemple au feu rouge: «les derniers modèles de BMW le font automatiquement», souligne Marc Pannacci.

Enfin, il convient d'enlever les barres et caissons de toit, d'éviter la climatisation ou le chauffage et de ne pas appuyer sur le champignon en démarrant le moteur, une habitude «de l'après-guerre» que les moteurs à injection ont rendu inutile. Avec tout cela, il est possible d'économiser jusqu'à 20 % de son plein. Et en plus, cela amoindrit les rejets de CO2.