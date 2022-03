Frontière : Route fermée entre Differdange et Hussigny

DIFFERDANGE – La route frontalière qui relie Differdange (Vesquenhaff) et Hussigny sera fermée à la circulation jeudi de 9 h à 17h, selon la commune de Differdange

La route CR174 entre Differdange et la commune française d'Hussigny-Godbrange sera fermée à la circulation jeudi 24 mars entre 9 heures et 17 heures, en raison de travaux routiers. Selon la commune de Differdange, une déviation sera mise en place. Elle permettra aux bus qui empruntent cet axe de maitenir leurs lignes, avec un contournement vers la commune de Thil. Les arrêts Hussigny-Mines ainsi que les localités de Differdange, Obercorn et Belvaux ne seront pas desservis.