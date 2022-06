Au Luxembourg: Routes de campagne, alcool, drogues: ces points noirs de la sécurité routière

LUXEMBOURG - Si le nombre de morts sur les routes a diminué de moitié en huit ans, le Luxembourg va poursuivre la lutte pour des routes plus sûres en se focalisant sur plusieurs lieux et causes accidentogènes.

Le président de la Sécurité routière, Paul Hammelmann, estime que le Luxembourg «est sur la bonne voie». Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante

L’année passée, 24 personnes ont perdu la vie sur les routes luxembourgeoises, soit deux de moins qu’en 2020. En revanche, le nombre d’accidents corporels graves a augmenté de 24% sur un an (242 au total). Un chiffre à relativiser considérant les périodes de confinement de l’année 2020 marquée par une circulation exceptionnellement faible sur les routes du pays.

Le ministre de la Mobilité, François Bausch, préfère d’ailleurs mettre en avant un autre chiffre: -49%, soit la réduction de moitié du nombre d’accidents mortels sur les routes entre 2013 et 2021. «C’est substantiel. Notre plan d’action a porté ses fruits. Nous sommes désormais dans le top 10 des pays de l’Union européenne et plus en queue de peloton», résume-t-il. Un constat partagé par le président de la Sécurité routière, Paul Hammelmann, qui estime que le Luxembourg «est sur la bonne voie» tout en saluant «un combat juste» mené par les différents acteurs de la sécurité routière.

«L’objectif? Zéro mort et zéro blessé grave»

De là à considérer que les routes luxembourgeoises sont plus sûres? «Il y a toujours du travail à faire. Il faut continuer jusqu’à arriver à zéro mort et zéro blessé grave», poursuit le ministre, avec modestie et ambition. Car l’écologiste est bien conscient des points noirs qui demeurent au niveau de la sécurité routière. Parmi ceux-là, les routes de campagne comptaient encore 71% des accidents mortels l’année passée (21 au total) contre 24% en ville (5 accidents) et «seulement» 5% sur autoroute (1 accident). Les circonstances l’illustrent également, avec la majorité des accidents mortels résultant de collisions entre véhicules ou avec un arbre.

« Malheureusement, c’est le cas partout en Europe, constate le ministre. Sur ces routes, les gens ont tendance à ne pas voir les dangers, à sous-estimer les conditions météorologiques. C’est pourquoi la police se focalise sur ces endroits en particulier pour les contrôles. On peut aussi placer davantage de glissières».

Drogues et alcool, l’autre défi

Il serait d’ailleurs réducteur de n’évoquer que le lieu des accidents sans se pencher sur les raisons. Première cause d’accidents graves, la vitesse fait toutefois moins de ravages que les années précédentes.« Malheureusement, les drogues et l’alcool remontent», déplore M. Bausch, qui préfigure «plus de contrôles et de sensibilisation» en la matière.