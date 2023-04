Routes et autoroutes en chantier ce week-end

L’A13 connaîtra également des perturbations du côté de Frisange. Elle sera fermée en direction de Schengen entre les échangeurs Hellange et Frisange, de ce vendredi, 22h, à lundi, 6h. L’accès de l’échangeur Frisange en direction de Bettembourg sera aussi barré. Le trafic sur l’A13 sera exploité en mode bidirectionnel, sur une voie par direction entre les échangeurs et la vitesse maximale limitée à 70 km/h. Des perturbations sont à attendre dès l’après-midi.

À noter que l’Administration des ponts et chaussées procédera aussi à un chantier de renouvellement des enrobés et du marquage sur la N6 - Tossebierg à partir de samedi 15h jusqu’à dimanche vers minuit. De 15 à 19h, deux voies seront supprimées sur la N6 dans la montée de Mamer vers Strassen et à partir de 19h toute la N6 sera barrée au trafic à partir du giratoire à Mamer jusqu’au giratoire devant la Belle Étoile inclus.