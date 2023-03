Circulation: Jusqu'à 10 cm de neige attendus au Luxembourg, alerte en cours et trafic perturbé

Les flocons de neige ont refait leur apparition ce mercredi matin au Luxembourg, à l'occasion d'une nouvelle offensive hivernale. MeteoLux a prolongé son alerte concernant ces chutes de neige, jusqu'à 11h ce mercredi sur tout le pays, avec des cumuls pouvant atteindre 10 cm par endroits. En début de matinée, les routes sont glissantes et la poudreuse tient, ce qui a déjà provoqué plusieurs accidents alors que les accès sont chargés. Selon l'info trafic à 7h15, sur de nombreux secteurs, du nord au sud, la vitesse moyenne oscille entre 20 et 30 km/h. C'est le moment de fournir quelques conseils de circulation pour les automobilistes.

«Mieux vaut reporter ou annuler ses déplacements»

L'ACL préconise aussi de modérer votre vitesse et de conserver une plus grande distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède. Évitez les mouvements de volant saccadés, les freinages brusques, les accélérations vives et les dépassements serrés. Si votre véhicule se met à déraper sur une route droite, débrayer (NDLR: appuyez sur la pédale d'embrayage), freinez et contre-braquez avec souplesse.

Si votre voiture dérape cette fois dans un virage, l'ACL conseille d'appuyer brièvement et fermement sur la pédale de frein et de contre-braquer le volant doucement en regardant dans la direction dans laquelle vous voulez aller. «Quand les conditions météo sont extrêmes, mieux vaut reporter ou annuler ses déplacements, glisse encore un membre de l'ASBL. Et si vous êtes surpris en pleine tempête de neige par exemple, arrêtez-vous et attendez les services d'épandage et de déneigement des Ponts et Chaussées».