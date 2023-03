Routes glissantes: quelle conduite adopter pour éviter l'accident?

«Mieux vaut reporter ou annuler ses déplacements»

L'ACL préconise aussi de modérer votre vitesse et de conserver une plus grande distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède. Évitez les mouvements de volant saccadés, les freinages brusques, les accélérations vives et les dépassements serrés. Si votre véhicule se met à déraper sur une route droite, débrayer (NDLR: appuyez sur la pédale d'embrayage), freinez et contre-braquez avec souplesse.

Si votre voiture dérape cette fois dans un virage, l'ACL conseille d'appuyer brièvement et fermement sur la pédale de frein et de contre-braquer le volant doucement en regardant dans la direction dans laquelle vous voulez aller. «Quand les conditions météo sont extrêmes, mieux vaut reporter ou annuler ses déplacements, glisse encore un membre de l'ASBL. Et si vous êtes surpris en pleine tempête de neige par exemple, arrêtez-vous et attendez les services d'épandage et de déneigement des Ponts et Chaussées».