Roy Ayers: «J'écris un livre sur la musique... et la folie»

LUXEMBOURG - Entretien avec Roy Ayers, après un concert spectaculaire, mardi soir, à l'Atelier.

Roy Ayers: De la politique et de tous ces grands politiciens que j'ai pu rencontrer dans ma carrière. Les paroles de Martin Luther King et de Stokely Carmichael m'ont également bouleversé. Sans oublier mes voyages en Afrique.

Je suis très flatté que des jeunes comme Mary J. Blige, 50 Cent, A.T.C.Q., etc., s'approprient ma musique pour en faire leur version. De plus, c'est très gratifiant financièrement (rires).

Je joue avec cette formation depuis maintenant 15 ans. Je l'ai choisie pour son talent et pour le fait que les musiciens ne sont pas têtus. Au contraire, regardez-les comme ils sont malléables (rires). Tous ont du talent et une grande carrière devant eux.

Plein de bons souvenirs. J'ai littéralement inondé le marché, on ne pouvait que me remarquer. J'ai bossé dur et je ne m'en plains pas. À ce sujet, j'écris un livre sur la musique et... la folie (rires). La folie dans l'industrie du disque, bien sûr.