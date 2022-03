Royal avoue ses ambitions

Pour la première fois, l’ex-candidate à la présidentielle française parle de ses ambitions au Parti socialiste.

Une annonce qui fait suite à des demandes répétées de citoyens, selon la femme politique. "Je sens qu'il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui se tournent vers moi et se demandent comment est-ce que l'on peut collectivement faire en sorte que le Parti socialiste soit rénové", a-t-elle estimé.