Un rugissement unique: Royal Blood débarque à Neimënster!

Concert

Récompensés aux Brit Awards pour leur son puissant et explosif qui rappelle le style rock des années 70. Royal Blood est un groupe de rock britannique dynamique et puissant qui à gagné en popularité grâce à son style unique et à son énergie sur scène. Connu pour leur titre «Little Monster» ou encore «Figure It Out», le duo te donne rendez-vous le 13 juillet prochain, à Neimënster! Pour tenter de remporter tes places, remplis le formulaire ci-dessous.