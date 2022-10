En Grande-Bretagne : Royal Mail envisage jusqu'à 10 000 suppressions de postes

L'entreprise postale britannique, en perte de vitesse au Royaume-Uni et touchée par une grève qui, dit-elle, aggrave la situation, envisage de sabrer drastiquement dans les effectifs d'ici au mois d'août.

L'entreprise emploie 137 000 personnes. AFP

Le groupe International Distributions Services, sa maison mère, a indiqué vendredi dans un communiqué avoir lancé un processus de consultation pour «ajuster la taille de l'entreprise», qui emploie aujourd'hui plus de 137 000 personnes. Il assure agir «en réponse à l'impact des mouvements sociaux» mais aussi «aux retards dans la réalisation des améliorations de productivité» qu'elle veut mettre en œuvre et à «la baisse des volumes de colis», qui avaient été dopés par la pandémie.

L'action d'International Distributions Services dévissait de 11,92% à 184,70 pence vendredi vers 11h30 à la Bourse de Londres. Le groupe réduira «dans la mesure du possible» le nombre d'équivalents temps plein via une baisse des heures supplémentaires, des intérimaires et via des diminutions «naturelles» telles que les départs en retraite, précise-t-il.

Jusqu'à 6 000 licenciements secs

Mais «sur la base des estimations actuelles, environ 5 000 à 6 000 licenciements» dans les emplois de livraison et traitement du courrier «pourraient malheureusement être nécessaires d'ici la fin août 2023», ajoute-t-il. Dave Ward, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la communication (CWU), qui mène actuellement dans l'entreprise une grève par épisodes pour les salaires, a condamné cette décision et dénoncé la «mauvaise gestion manifeste» de l'entreprise.

AFP

Le groupe s'attend à une perte d'exploitation ajustée de 219 millions de livres pour son premier semestre décalé achevé en septembre, et à une perte annuelle de 350 millions.Il estime qu'une série de jours de grève l'a pénalisé à hauteur d'environ 70 millions de livres sur la première moitié de l'exercice. La CWU a décidé six jours de grève récemment et deux de plus sont prévus fin octobre, pour demander de meilleurs salaires en pleine crise du coût de la vie. Selon la direction, le syndicat menace de 16 jours supplémentaires de débrayages d'ici à fin décembre.

Importance de GLS

Le groupe a récemment changé de nom, abandonnant «Royal Mail», nom de ses activités au Royaume-Uni, pour «refléter la structure du groupe en deux sociétés distinctes» et «l'importance accrue de GLS», sa branche de transport de colis à l'international. Pour Russ Mould, analyste à AJ Bell, le groupe «a peut-être changé son nom, mais les problèmes demeurent», et l'entreprise «n'a pas su profiter de l'élan fourni par une forte augmentation des volumes de colis pendant les confinements» liés à la pandémie de Covid, une dynamique qui s'est depuis largement tassée.

Pourtant GLS «est toujours sur la bonne voie pour dégager un bénéfice d'exploitation ajusté conforme aux attentes, compris entre 370 et 410 millions d'euros pour l'année complète», a annoncé le groupe. Cette branche bénéficie d'un «modèle économique résilient basé sur des services de haute qualité, une large répartition géographique, une combinaison équilibrée de revenus» entre services aux professionnels et aux particuliers et «une capacité à gérer les coûts et les prix», fait valoir le groupe.

Il avait annoncé en juillet envisager de scinder ses activités au Royaume-Uni et celles de GLS. Et il a confirmé vendredi que cette option est sur la table en l'absence de changement suffisamment rapide chez Royal Mail.