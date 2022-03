Royal rhabillée pour l'hiver sur Europe 1

Lundi matin, Gisèle Halimi, avocate et militante féministe, n’a pas mâché ses mots au sujet de Ségolène Royal. Et pour cause… Elle croyait parler hors antenne, alors qu’elle passait en direct à la radio!

Elle se met à raconter une anecdote sur Ségolène Royal, qu'elle conclut par cette phrase: "Très vite je n'en ai plus voulu. C'était pas possible! Elle était nulle".

Pierre-Louis Basse relance alors Gisèle Halimi, qui a un petit moment de panique et demande: "Comment ca va se passer? On va être être l'antenne directement? Mais attendez, on est à l'antenne? Tout ce que je vous ai dit est passé à l'antenne?»