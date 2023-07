Un typhon venu de Brighton s’abattra jeudi soir sur l’Abbaye

Royal Blood est composé de Mike Kerr (à g.) et Ben Thatcher. AFP

Les compères de Royal Blood ne sont que deux, mais c’est à une tempête musicale que devraient assister les quelque 1 800 spectateurs qui vien-dront les voir en plein air sur le parvis de l’abbaye de Neumünster ce soir.

«Typhoons», le dernier album en date des Britanniques, est non seulement un condensé de rock qui frappe, mais il est traversé d’éclairs groovy et électros. Le guitariste et chanteur, Mike Kerr, et le batteur, Ben Thatcher, sont amis de longue date. Ils ont joué longtemps au sein de divers groupes confidentiels dans des bars de Brighton.

Prochain album le 8 septembre

Mais c’est à la création de leur propre groupe, Royal Blood, qu’ils ont connu une ascension fulgurante. Leurs trois albums, «Royal Blood» (2014), «How Did We Get So Dark?» (2017) et «Typhoons» (2021), se sont immédiatement placés en tête des classements britanniques. À ce jour, ils ont atteint 2 millions de ventes mondiales, ont remporté le BRIT AwardProdu meilleur groupe britannique, deux NME Awards et un Kerrang ! Award. L’album «Typhoons» a également atteint le top 10 aux États-Unis et au Canada.

Leur prochain album, «Back to The Water Below», est attendu le 8 septembre prochain. Un single bien pêchu a déjà été dévoilé, «Mountains At Midnight».

Royal Blood

Ce jeudi, 19 h, à l’Abbaye de Neumünster. Entrée: 45 euros.