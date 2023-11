Royaume-Uni: Au coeur d'une bataille judiciaire, la petite Indi est décédée

Les soins de la petite fille, âgée de huit mois et atteinte d'une maladie incurable, avaient été interrompus dimanche, suite à une ultime décision de la cour d'appel britannique, vendredi, jugeant «trop dangereux» de les poursuivre hors de l'hôpital compte tenu des »complications». «La vie d'Indi s'est arrêtée à 1h45 du matin. Claire (sa mère) et moi sommes en colère, nous avons honte et le cœur brisé», a déclaré son père Dean Gregory, dans un communiqué.