Espace : Royaume-Uni: échec d’une mission spatiale historique

Le Boeing 747 de Virgin Orbit transportant la fusée de 21 mètres avait décollé lundi soir à 23h02, depuis le Spaceport des Cornouailles, un consortium qui comprend Virgin Orbit et l’Agence spatiale britannique, à l’aéroport de Newquay, dans le sud-ouest de l’Angleterre. Le but de la mission était de lancer dans l’espace neuf satellites, ce qui aurait été une grande première au Royaume-Uni.

La fusée s’est ensuite détachée de l’avion et ses moteurs se sont allumés à une hauteur de 35 000 pieds au-dessus de l’océan Atlantique, au sud de l’Irlande, vers 1h15 heure du Luxembourg. Mais l’«anomalie» de nature non précisée l’a empêchée d’atteindre l’orbite voulue.

«Notre propre accès à l'espace»

Des centaines de personnes avaient assisté au départ de la mission, baptisée «Start Me Up» en référence au tube des Rolling Stones, et assurée par la société Virgin Orbit du milliardaire britannique Richard Branson, spécialisée dans les lancements spatiaux pour petits satellites.

Neuf satellites

Lancer une fusée depuis un avion est plus simple qu’un décollage vertical car théoriquement une simple piste d’aviation suffit, au lieu d’une coûteuse rampe de lancement spatiale. Dans le passé, Virgin Orbit, qui offre un service de lancements spatiaux rapide et adaptable pour des satellites entre 300 et 500 kg, a déjà mis en orbite d’autres fusées lancées depuis des avions.