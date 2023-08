L'ancien flic violait sa collègue et une ado

Le juge a qualifié de «choquante» et d’«épouvantable» la manière dont la hiérarchie de la Metropolitan Police avait traité les premières plaintes de sa collègue contre lui.

Adam Provan, un ancien policier de 44 ans, a été condamné mardi à 16 ans de prison pour le double viol d’une jeune fille de 16 ans, en 2010, et le sextuple viol d’une collègue de la Metropolitan police, entre 2003 et 2005. Il avait «une fascination confinant à l’obsession pour les femmes jeunes», qui remontait à bien avant ses crimes, et n’a «pas montré le moindre remords», a souligné le juge Noel Lucas, en rendant sa décision devant la Wood Green Crown Court de Londres.