Royaume-Uni: Les jets privés pour chiens scandalisent

Les (riches) propriétaires d’animaux domestiques vivent une belle époque. En effet, les services dévolus aux toutous et aux minets se multiplient ces dernières années. Ainsi, après les croisières de luxe pour chats à Singapour, on apprenait dernièrement la possibilité de prendre l'avion avec son chien grâce à une compagnie de jets privés. Or, cette dernière a effectué son premier vol de Dubaï à Londres cette semaine, ce qui n’a pas été du tout du goût des écologistes qui ont dénoncé un service «ridicule», comme le rapporte The Guardian.

9 408 euros l’aller simple (8166 livres sterling). C’est la modique somme qu’il faut débourser pour avoir le plaisir de s’asseoir avec son chien sur les genoux tout en sirotant du champagne pendant un voyage de Dubaï à Londres. Ce luxe, on le doit à la compagnie «K9 Jets», dirigée par un couple de Birmingham et qui assure déjà des liaisons avec le New Jersey, Los Angeles, Francfort, Paris et Lisbonne.

En annonçant la nouvelle liaison, Adam Golder, cofondateur de la compagnie, avait déclaré à nos collègues britanniques: «K9 Jets pense que les membres de la famille des animaux de compagnie méritent de voyager avec confort et style aux côtés de leurs propriétaires.»

Mais ce premier vol en direction de l’Angleterre n’a pas été du goût de tous. Extinction Rebellion, le groupe de militants climatiques, a vivement critiqué le service, non sans ironie: «Il s'agit d'une preuve évidente que les gens très riches sont encore capables d'aimer un animal comme l'un des leurs, ce qui, étrangement, me donne un peu d'espoir», a déclaré Todd Smith, le porte-parole du mouvement écologiste et lui-même ancien pilote, à «The Guardian». Avant d’ajouter: «Pourtant, je reste abasourdi par le fait que ces mêmes personnes ne peuvent pas se connecter au monde naturel qui s'effondre autour d'elles, et donc revenir à la raison.»

Le soi-disant «carburant d’aviation durable»

Extinction Rebellion n’a pas hésité à se moquer de l’aéroport de Farnborough, qui accueille la liaison et qui, selon le groupe, «se dédouane en racontant des histoires fantaisistes sur le soi-disant “carburant d’aviation durable“». Et Todd Smith d’ajouter: «Je ne suis pas du tout surpris que K9 Jets soit le dernier service ridicule qu'ils aient ajouté à leur portefeuille».

Pour l’ancien pilote, il faudrait plutôt «décélérer» et fournir des moyens de transport «propres et véritablement durables», plutôt que de continuer à développer «des aéroports de jets privés super polluants qui répondent aux besoins d'une infime minorité d'individus ultra riches – humains et non humains», conclut-il.

La compagnie se défend

La compagnie «K9 Jets» s’est défendue en expliquant que son service n’était «pas destiné aux super-riches» et qu'elle n'opérait que des vols à pleine capacité. Ainsi, Adam Golder a déclaré: «Nous prenons au sérieux notre responsabilité à l'égard de l'environnement et prenons des mesures pour limiter notre impact», ajoutant que sa compagnie s’engageait à «compenser les émissions de carbone de chaque vol».

Farnborough se présente comme le premier aéroport du Royaume-Uni pour les voyages d'affaires. Les détracteurs de l'aéroport affirment que «les voyages d'affaires» sont un euphémisme pour désigner l'aviation privée au service des riches.