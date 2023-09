Londres s’attaque à «l’activisme politique» dans la police 

La ministre britannique de l’Intérieur Suella Braverman veut lutter contre «l’activisme politique» dans la police, visant notamment les «causes politiquement correctes», et a annoncé samedi le lancement d’une enquête sur ces pratiques qui détourneraient les agents de leurs missions essentielles.

«La population britannique attend de sa police qu’elle se concentre sur la lutte contre le crime et la protection des communautés. L’activisme politique n’assure pas la sécurité des gens, ne résout pas les crimes ni ne soutient les victimes, mais peut endommager la confiance du public», affirme dans un communiqué la ministre conservatrice très offensive contre le militantisme progressiste «woke».

«Stricte neutralité»

Dans un entretien au quotidien The Telegraph, elle dénonce ainsi «l’augmentation inacceptable des prises de position partisanes» au sein de la police, prompte à «se plier à des causes politiquement correctes». Elle évoque notamment des policiers ayant mis un genou à terre au plus fort du mouvement «Black Lives Matter» en 2020, ou encore le fait que la police ait pu désigner des violeurs s’identifiant comme transexuels avec le pronom «elle».