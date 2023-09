Royaume-Uni : Près de 900 migrants ont traversé la Manche samedi, un record

Au total, plus de 21 000 personnes sont arrivées au Royaume-Uni par ce biais depuis le début de l’année, un nombre qui suggère une légère baisse de rythme par rapport au plus de 45 000 arrivées détectées l’an dernier, selon le bilan quotidien publié par le gouvernement. L’été reste la période la plus propice pour ces traversées périlleuses et le mois d’août a connu un record mensuel, avec plus de 5 300 personnes arrivées sur une centaine de petits bateaux. Le sujet est sensible pour le gouvernement conservateur de Rishi Sunak qui a fait de la lutte contre cette immigration illégale une de ses priorités.