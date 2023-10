Royaume-Uni: Une mère de famille s’étouffe en mangeant des marshmallows

Le Beddau RFC a été frappé par une improbable tragédie, samedi. Ce soir-là, le club de rugby gallois organisait un bingo dans le but de lever des fonds pour l’équipe des moins de 10 ans, selon la «BBC». Natalie Buss, 37 ans, a remporté le concours et obtenu ainsi le droit de participer à un autre jeu, dont le but était d’avaler le plus possible de marshmallows. Selon des témoins, la mère de famille rigolait tout en essayant d’avaler le plus de guimauves possible. «Le DJ et tout le monde dans le public comptaient les marshmallows qu’elle mettait dans la bouche», raconte une habitante du village au «Daily Mail».