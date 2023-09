Voici le plus gros oignon du monde

Le jardinier Gareth Griffin, originaire de Guernesey, est passé à la postérité à l'occasion de l’Autumn Flower Show de Harrogate, près de Leeds, dans le comté de Yorkshire, au nord de l’Angleterre. Son oignon, pesant 8,97 kg, est devenu le plus gros jamais recensé, pulvérisant le précédent record (8,4 kg) de plus de 500 g. Il ne reste plus désormais qu'à valider cette performance et à l'enregistrer dans le «Guinness Book of Records».