Bilan 2009 : RTL Group perd des revenus, mais reste bénéficiaire

Comme les autres empires audiovisuels, RTL Group a souffert en 2009, avec un chiffre d’affaires en baisse de 6,3 % à 5,4 milliards d’euros.

RTL Group a terminé l’année 2009 à 5,41 milliards d’euros de chiffre d’affaires contre 5,77 un an auparavant. Une chute de 6,3 % imputable en grande partie à des revenus publicitaires moindres. Une situation délicate connue par tous les grands groupes audiovisuels européens.

L’EBITA 2009 vient finalement s’inscrire à 755 millions d’euros contre 916 en 2008. Soit une baisse de 17,6 %. La part des cinq plus gros contributeurs du groupe, Mediengruppe RTL Deutschland, Groupe M, Fremantle Media, RTL Nederlands et RTL Belgium, est restée stable pour certains et s’est légèrement accrue pour d’autres. Au final, compte tenu des dépréciations d’actifs, RTL Group annonce un profit pour 2009 de 298 millions d’euros contre 296 en 2008. Soit un tout petit mieux de 0,7 %.