Vente : RTL Group vend la chaîne Five

LUXEMBOURG - Le groupe de média européen va céder sa chaîne de télévision britannique Five pour 125millions d'euros à l’éditeur controversé Richard Desmond.

En 2009, Five a perdu 47 millions d’euros et RTL Group a dû plusieurs fois déprécier sa valeur ces dernières années. Five est la cinquième chaîne hertzienne britannique.

Son repreneur Richard Desmond a fait fortune dans la presse de charme, et possède aussi The Daily Express, The Daily Star et OK!.