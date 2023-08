Ricky Rubio se retire pour soigner sa santé mentale

«J’ai décidé de suspendre mon activité professionnelle pour prendre soin de ma santé mentale. Je demande qu’on respecte mon intimité pour pouvoir affronter ces moments et donner plus d’informations quand le moment sera venu», a déclaré le joueur des Cleveland Cavaliers, en NBA, dans un communiqué publié sur le site de la Fédération espagnole de basket.

Rubio a également remercié ses coéquipiers en sélection ainsi que la Fédération espagnole de Basket-Ball pour leur soutien, en déclarant «Aujourd'hui, 'La Familia' (l'un des surnoms de la sélection espagnole) a plus de sens que jamais. Merci!»

Le Mondial 2024 perd son MVP en titre

Rubio, 32 ans, s’est rendu à Madrid pour préparer le Mondial avec l’Espagne, qui est tenante du titre, mais il n’a pas participé vendredi au match amical contre le Venezuela (87-57). Le tournoi débutera le 25 août aux Philippines, au Japon et en Indonésie

. En 2019, l'Espagne avait remporté le Mondial à Pékin et Rubio avait été sacré MVP (meilleur joueur) de la compétition. Convalescent d'une rupture des ligaments croisés du genou, il avait manqué l'EuroBasket 2022, également remporté par «La Familia». De plus en plus de sportifs ou de sportives font part, encore souvent après leur carrière, des difficultés psychologiques auxquelles ils ont dû faire face.