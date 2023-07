Ruby Nikara: «J’ai vendu mon âme pour percer»

Assoiffée de célébrité depuis son plus jeune âge, l’influenceuse et rappeuse Ruby Nikara dit avoir fait appel à la sorcellerie pour arriver à ses fins.

Ruby Nikara rêvait d'être célèbre.

Elle avait fait le buzz dans «TPMP» en révélant qu’elle vendait l’eau de son bain à un prix exorbitant, ou en se déshabillant sur le plateau. Très critiquée pour ses frasques, l’influenceuse et rappeuse Ruby Nikara a malgré tout réussi à accroître sa notoriété. Il faut dire que depuis son plus jeune âge, la Française de 22 ans rêve d’être célèbre. «Mon père était garde du corps, donc j’ai toujours baigné dans cet univers du showbiz. Il me montrait des photos de lui avec des célébrités. Du coup, j’ai toujours eu cette envie de percer dans ce domaine», a confié la jeune femme à Sam Zirah.

Et pour atteindre son objectif, Ruby est prête à tout. À ses débuts, elle avait raconté à ses abonnés qu’elle avait invoqué un démon prénommé Raka pour l’aider à devenir célèbre. Elle avait même montré ses rituels de sorcellerie en vidéo sur TikTok. «En fait, j’ai appris que c’était un alter ego. Donc parfois je sors de moi-même et c’est Raka qui prend place en moi», a-t-elle expliqué au youtubeur. «Est-ce que tu as pactisé avec le diable?» lui a-t-il demandé. «J’ai fait un peu de sorcellerie. Je peux dire que j’ai un peu vendu mon âme. À qui? Je ne sais pas. Au diable, peut-être.»

Ne souhaitant pas donner plus de détails sur la sorcellerie, déjà utilisée par des candidats de téléréalité, Ruby, qui souhaite maintenant se concentrer sur sa musique, a toutefois ajouté que Raka prenait «possession» d’elle quand elle écrivait ses titres. «Je sens que je perds le contrôle. Cela arrive aussi juste avant d’entrer sur des plateaux télé. Par exemple, quand je vais dans «TPMP», Raka rentre en moi», a-t-elle affirmé. Ce qui explique, selon elle, son comportement provocateur, voire violent, comme le jour où elle a voulu lancer sa chaussure sur Raymond, l’un des chroniqueurs de l’émission de Cyril Hanouna. «Mais je suis hyper fière d’avoir cet alter ego puisqu’au final c’est lui qui me fait percer», s’est-elle réjouie. Face à son interlocuteur très dubitatif, Ruby a assuré qu’elle avait consulté un psy et qu’elle n’avait aucun trouble mental.