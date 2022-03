Football - Serie A : Rudi Garcia entraînera Miralem Pjanic

Pour se relancer après deux premières années de gestion américaine ratées, l'AS Rome a misé sur le Français, inconnu au niveau international, que les tifosi appellent déjà «sergent».

L' «US Roma» a usé l'Espagnol Luis Enrique (2011-2012), dont la greffe «à la barcelonaise» n'a jamais pris, le Tchèque Zdenek Zeman et son jeu ultra-offensif, révoqué en février après une défaite à domicile contre Cagliari (3-2), puis l'ex-adjoint Aurelio Andreazzoli, qui portera à vie la croix d'avoir perdu la finale de Coupe d'Italie contre la Lazio (1-0). Aucun n'a réussi à qualifier la Roma pour les Coupes européennes, et l'abstinence se montera quasiment à trois ans puisque l'équipe de Luis Enrique avait été éliminée en barrages par le Slovan Bratislava en août 2011.

Pas un premier choix

Les hommes d'affaires américains qui ont acheté le club, Thomas Di Benedetto et James Pallotta, l'actuel président, n'ont pas encore mis le pied sur la scène européenne qui doit porter leur projet de club d'envergure mondiale. Pour y parvenir ils misent sur Garcia, après les refus ou les impasses de Laurent Blanc, ex-sélectionneur de l'équipe de France, de l'Argentin Marcelo Bielsa (ex-Athletic Bilbao), ou encore des Italiens Walter Mazzarri et Massimiliano Allegri, qui ont préféré respectivement aller à l'Inter et rester à l'AC Milan.