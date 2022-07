Basketball : Rudy Gobert file à Minnesota pour décrocher la lune

Le pivot français Rudy Gobert, considéré à 30 ans comme l’un des meilleurs défenseurs de NBA, passe des Utah Jazz aux Minnesota Timberwolves, où il espère gagner son premier titre de champion.

À 30 ans, Rudy Gobert va découvrir seulement sa troisième équipe: après Cholet (2010/13) et Utah (2013/22), l’ambitieux pivot français défendra désormais les couleurs de Minnesota Timberwolves dans le but d’aller décrocher le titre de champion NBA qui le fait rêver.

«Utah!!!! J’étais juste un gamin de France quand je suis arrivé ici il y a neuf ans, mais je me suis senti bien accueilli et soutenu dès le premier jour», a écrit celui qui est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de NBA.

«J’ai grandi en tant qu’homme et en tant que joueur devant vos yeux et je vous remercie pour chaque moment que j’ai vécu. Utah et sa population auront toujours une place spéciale dans mon cœur, merci, le voyage se poursuit», a ajouté Gobert. Si le natif de Saint-Quentin n’évoque pas sa prochaine destination, elle est connue: il s’agit des Minnesota Timberwolves qui ont mis le prix pour recruter le triple meilleur défenseur NBA.