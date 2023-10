Mondial de rugby: les All Blacks filent en finale

L'Australien Angus Gardner et le Néo-Zélandais Ben O'Keeffe arbitreront respectivement les demi-finales du Mondial 2023, Argentine - Nouvelle-Zélande vendredi et Angleterre-Afrique du Sud samedi, a annoncé World Rugby mardi. Certaines décisions de O'Keeffe qui dirigeait le quart de finale entre la France et l'Afrique du Sud, dimanche, ont été remises en cause par les joueurs français, à commencer par leur capitaine, Antoine Dupont, en conférence de presse après la défaite des Bleus (29-28), pour qui il n'était «pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu».