Rugby: Le «seum» des Français, éliminés de leur Mondial

La dernière affiche des quarts de finale de la Coupe du monde 2023 de rugby était attendue par tout le monde de l’Ovalie. Français, hôtes du tournoi, et Sud-Africains, tenants du titre, ont offert un spectacle grandiose aux millions de téléspectateurs ainsi qu’aux 80 000 personnes amassées, dimanche soir, dans l’enceinte du Stade de France.

Pourtant, au lendemain de l’élimination des Tricolores au bout du suspense (défaite sur le fil 28-29), et malgré les performances homériques de nombreux joueurs des deux camps, c’est bien l’arbitre Ben O’Keefe qui tire la couverture à lui. Dans l’Hexagone, le directeur de jeu est pointé du doigt en raison de plusieurs décisions litigieuses.

Sauvetage valable?

Pénalités non sifflées, plaquages très limites et, surtout, transformation contrée. Cette dernière, tentée par Thomas Ramos après l’essai de Peato Mauvaka et annihilée par Cheslin Kolbe, constitue une scène rarissime dans le rugby. Dès lors, les questions fusent autour de la validité du sauvetage salvateur du «Bok».

Car le règlement stipule que «tous les joueurs de l'équipe adverse doivent se replier en arrière de leur ligne de but et ne doivent pas la franchir avant que le botteur commence sa course ou amorce son coup de pied. Quand le botteur commence sa course ou amorce son coup de pied, les joueurs de l'équipe adverse peuvent charger ou sauter pour essayer d'empêcher la réussite du but».

Certaines images dévoilées par TF1, le diffuseur officiel, tentent à démontrer que l’ailier sud-africain aurait démarré son sprint peu avant que l’arrière du XV de France ne s’avance vers le ballon. Les deux points potentiels de cette transformation – toutefois difficile à valider – auraient pu changer le résultat final et, donc, la qualification. Même s'il restait une bonne heure de jeu derrière.

Alors forcément, les Bleus ont quitté «leur» compétition avec des regrets et une bonne dose d’amertume. «Il y a beaucoup de déception, de frustration, mais il nous tarde de revoir des images qui vont nous donner encore plus de frustration, a concédé Antoine Dupont, en conférence de presse. Il y a des choses claires et évidentes qui sont faciles à siffler et qui ne l'ont pas été. Quand on a une avancée de soixante mètres et qu'on ralentit un ruck... Il y a quand même des choses faciles à siffler. Je n'ai pas envie de faire l'aigri qui râle sur l'arbitrage parce qu'il a perdu mais je ne suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu aujourd'hui (ndlr: dimanche).»

«L’arbitrage a été un peu délicat. Il y a des décisions particulières, avec des images coupées». Jonathan Danty, centre de l’équipe de France

Le capitaine français et meilleur joueur du monde n’est pas le seul Tricolore à avoir épinglé l’arbitre Ben O’Keefe à l’issue de la rencontre. «L’arbitrage a été un peu délicat, a corroboré Jonathan Danty, en zone mixte. Il y a des décisions particulières, avec des images coupées. Par exemple, ça (ndlr: il montre un coquard sous son œil). Les zones de ruck ne sont pas très propres, on a vraiment eu du mal à libérer le ballon et avoir des soutiens efficaces.»

Des propos qui n’ont fait que renforcer la tendance présente sur les réseaux sociaux, où les fans français ont massivement partagé leur colère pendant et après le match. L’arbitrage a-t-il été à ce point en défaveur des hommes de Fabien Galthié?

«Il est resté cohérent»

Ancien arbitre international, Alexandre Ruiz a souligné la continuité des décisions prises par Ben O'Keefe dimanche soir. «Il est resté cohérent sur quatre-vingts minutes, estime-t-il, dans L’Equipe. Mais aussi permissif dans le jeu au sol, où il a autorisé les plaqueurs à sortir de la zone, à dégager les mains, en leur donnant un signal. C'est quelque chose qu'il a mis en place dès la première minute en communiquant énormément».

Pas certain que cette analyse atténue la déception du XV de France et d’un pays qui s’est réveillé, lundi matin, avec la gueule de bois.

