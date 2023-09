James Kent: L'Irlande, la France, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud sont pour moi favorites. Ensuite, il faudra compter avec l'Australie, dont l'entraîneur Eddie Jones a le meilleur bilan en Coupe du monde, et l'Argentine, qui peut surprendre. Les Fidji et l'Écosse peuvent aussi viser les quarts. Je pense que ce sera le mondial des surprises, car c'est le plus ouvert qu'on ait vu. Et les groupes ont été faits il y a trois ans en fonction des classements de l'époque qui ne sont plus représentatifs aujourd'hui, car certaines équipes ont parcouru beaucoup de chemin entre-temps.