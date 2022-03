Ruinée, l’Islande se verrait bien dans l’UE

Une large majorité d'Islandais est favorable à la candidature du pays nordique pour une adhésion à l'Union européenne ainsi qu'à l'adoption de l'euro pour remplacer leur devise.

Quelque 68,8% des personnes interrogées souhaitent que le pays nordique présente sa candidature, contre 55,1% en février dernier et 48,9% en septembre 2007, selon un nouveau sondage publié lundi dans le quotidien Frettabladid. Cette enquête a été menée par le quotidien samedi auprès de 800 personnes âgées de 18 ans et plus parmi les 320 000 habitants de l'île.