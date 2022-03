Témoignages : Ruinés et abusés par leur «coup de foudre» en ligne

Les arnaques à la romance se sont multipliées pendant la pandémie, quand les confinements à répétition ont poussé à la recherche d'affection par écran interposé.

Un montant record de 547 millions de dollars a été pillé en 2021 dans ce type d'affaires, a estimé l'autorité américaine de la concurrence (FTC). Soit une hausse de près de 80% en un an. Des pertes d'environ 1,3 milliard de dollars ont été déclarées aux États-Unis sur les cinq dernières années, ce qui en fait la plus importante catégorie d'arnaque recensée par l'agence américaine. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg, relève la FTC, car l'immense majorité des abus ne sont pas signalés. La récente explosion des chiffres s'explique par «l'isolation, la solitude et l'utilisation d'Internet comme manière quasi unique de communiquer» durant la pandémie, estime Tim McGuinness, fondateur de l'association dédiée Scars.

Nouvelles ruses grâce au Covid

L'attention autour de ce type de fraude grandit toutefois, notamment via des groupes d'entraide ou récemment avec le documentaire «L'arnaqueur de Tinder» sur Netflix. Une fois que Debby Montgomery Johnson, la soixantaine, a réalisé avoir perdu plus d'un million de dollars, elle a décidé de raconter comment elle s'était fait avoir par l'homme duquel elle s'était sentie, pendant deux ans, très proche. Elle a écrit un livre et a rejoint l'équipe de l'association Scars, en contact avec quelque sept millions de victimes depuis 2015.

Idylle à distance puis demande de virement

Personne n'en parlait

Et les jeunes ne sont pas épargnés: selon la FTC, le nombre d'Américains de 18 à 29 ans touchés a été multiplié par plus de dix entre 2017 et 2021. La popularité croissante des cryptomonnaies, comme le bitcoin, facilite également ces tromperies par l'opacité des transferts de liquidités qu'elles permettent. Selon Tim McGuinness, les jeunes se font avoir «plus souvent et pour des montants plus faibles», quand les plus âgés perdent des sommes plus importantes, mais moins souvent.