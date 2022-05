Roland-Garros: Rune écarte Tsitsipas et file en quarts

Il ne reste plus aucune Française en lice dans le Grand Chelem parisien après les éliminations de Diane Parry vendredi et de Léolia Jeanjean samedi en début de journée. Jeudi, la 40e mondiale, qui avait atteint les quarts cette année à l'Open d'Australie, avait semblé ressentir une douleur à l'intérieur et en haut de la cuisse gauche lors de son match victorieux face à la Lettone Jelena Ostapenko, 13e mondiale et lauréate du tournoi en 2017.