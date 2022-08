Electro-pop: «Running Up That Hill», tube repris à la sauce luxembourgeoise

Le tube de Kate Bush «Running Up That Hill» sorti en août 1985, vit une véritable seconde jeunesse grâce à la série «Stranger Things», qui l'a intégré dans sa dernière saison. De nombreuses reprises ont suivi. «The X», un groupe luxembourgeois, a également voulu sortir sa propre version. «On a redécouvert ce morceau et il fallait qu'on le fasse», confie le guitariste du groupe. Avec Yacko, 36 ans, à la guitare et Sarah, 27 ans, au chant et au piano, le fameux tube des années 80 est revisité à la sauce luxembourgeoise avec un soupçon d'électro.