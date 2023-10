RuPaul's Drag Race «WERQ THE WORLD»: Le plus grand spectacle de travestis au monde se produira à la Rockhal

Spectacle

RuPaul's Drag Race WERQ THE WORLD, le plus grand spectacle de travestis au monde, revient en 2023 avec des spectacles dans plus de 100 villes aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Asie, en Europe et au Mexique! La toute nouvelle production de cette année est une aventure de science-fiction qui se déroule dans un avenir dystopique. Les reines de RuPaul's Drag Race doivent choisir entre le monde réel et la réalité simulée qu'elles ont connue.