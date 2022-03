Rupert Everett tacle Clooney

L’acteur anglais Rupert Everett (48 ans) a pris pour cible son collègue américain George Clooney, de deux ans son cadet.

Dans une interview au New York Daily News, Everett lance: «Clooney pense que le fait d’avoir tourné quelques films engagés l’autorise à faire les «Ocean’s 11, 12 et 13» qui sont de vrais cancers de la culture. Des films qui nous détruisent. Mais bon, Clooney n’est pas quelqu’un de futé. Il sera président des Etats-Unis un jour. Enfin, s’il est hétéro, il sera président.» Est-ce à dire que le gay affiché qu’est Rupert Everett en sait plus sur la sexualité du beau George?