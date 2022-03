NBA : Rupture du tendon d'Achille pour Kobe Bryant

La star des Los Angeles Lakers s'est blessé gravement vendredi lors de la victoire des Lakers sur Golden State. Il devrait être indisponible pour longtemps.

Devant les journalistes, le quintuple champion NBA s'est montré très pessimiste sur la gravité de la blessure («Je ne peux même plus marcher») et a estimé qu'il serait probablement absent des parquets pendant très longtemps. Mais il a spécifié qu'il n'entendait pas mettre un terme à sa carrière là-dessus: «Vous voulez rire?, a-t-il répondu à un journaliste. Je vous entends déjà (les médias) dire que je ne serai plus jamais le même joueur et ça m'énerve rien que d'y penser, cela va me servir de motivation.»